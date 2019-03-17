Месси вышел на второе место по числу матчей за «Барселону»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место в истории клуба по количеству проведённых матчей. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Во встрече 28-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (после 1-го тайма счёт 2:0) Месси проводит 674-й матч за каталонский клуб. По этому показателю он догнал Андреса Иньесту и делит с ним второе-третье места. Больше них за «Барселону» провёл только Хави (767).

31-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за клуб с 2004 года. В 674 матчах он забил 589 голов и отдал 238 результативных передач. В составе каталонцев Месси девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выиграл Кубок Испании, восемь раз Суперкубок Испании, а также четырежды становился победителем Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.