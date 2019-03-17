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Победный гол со стандарта — в видеообзоре матча «АЗ Алкмар» — «Аякс»

Победный гол со стандарта — в видеообзоре матча «АЗ Алкмар» — «Аякс»
Футбол / Прочие турниры

В 26-м тура чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» обыграл «Аякс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Алкмаре на стадионе «АФАС». Обслуживал матч арбитр Сердар Гёзюбююк, которому ассистировали Харлес Схап и Ян де Врис.

Победный гол на 56-й минуте забил Гус Тиль. После подачи с углового мяч заметался по штрафной, и Тиль с близкого расстояния переправил его в ворота.

«АЗ Алкмар», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. «Аякс» (62) по-прежнему занимает второе место в таблице. Отставание «Аякса» от лидирующего ПСВ составляет пять очков.

В следующем туре «АЗ Алкмар» на своём поле сыграет с «Гронингеном». Встреча состоится 30 марта. «Аяксу» предстоит матч с ПСВ. Матч пройдёт 31 марта в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

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