Глушаков посвятил гол в ворота «Зенита» своему дяде

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что посвятил свой гол в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) своему дяде Валерию Глушакову, которому в этот день исполнилось бы 60 лет. Мяч, забитый Глушаковым, стал 1500-м для «Спартака» в чемпионатах России.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Глушакова

«Для меня сегодняшний матч был особенным не только из-за принципиального матча с Зенитом. Сегодня исполнилось бы 60 лет моему дяде, Валерию Глушакову. 1500-й гол «Спартака» в РПЛ я посвящаю именно ему. Человеку, который дал мне путь в большой футбол. Мяч, которым был забит гол уходит в музей «Спартака».

Перед стартовым свистком первый символический удар по мячу нанёс ветеран «Спартака» Вагиз Хидиятуллин, которому 3 марта также исполнилось 60 лет. Искренне желаю Вагизу Назировичу здоровья и долгих лет!

Цените ветеранов, берегите их, и давайте не забывать тех, кто делал «Спартак» великим клубом!»,— написал Глушаков в своём «инстаграме».