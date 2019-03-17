Месси — лидер по числу голов со штрафных в сезоне среди игроков топ-5 лиг Европы

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на первое место по числу голов со штрафных в нынешнем сезоне среди игроков топ-5 лиг Европы.

В матче 28-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (счёт 2:0, идёт второй тайм) Месси сделал дубль, забив один из голов прямым ударом со штрафного. Благодаря этому на его счету стало четыре гола со стандартов. Ближайшие преследователи — Аркадиуш Милик («Наполи») и Жонатан Шмид («Аугсбург») забили по три гола после штрафных ударов.

31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах национального испанского чемпионата, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.