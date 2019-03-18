Голы Меджорини и Иличича — в видеообзоре матча «Аталанта» — «Кьево»

«Аталанта» и «Кьево» сыграли вничью в матче 28-го тура итальянской Серии А. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд на 32-й минуте. Рикардо Меджорини после заброса из глубины вышел один на один с голкипером «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. С первым ударом вратарь бергамцев справился, но мяч отскочил к Меджорини, который со второй попытки поразил ворота. Хозяева отыгрались на 55-й минуте, Дуван Сапата сделал классную передачу в касание, а Йосип Иличич реализовал выход один на один.

«Аталанта» набрала 45 очков, бергамцы занимают шестое место в турнирной таблице Серии А. «Кьево» с 11 набранными очками замыкает турнирную таблицу, занимая 20-е место.