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«Интер» обыграл «Милан» в результативном матче Серии А

«Интер» обыграл «Милан» в результативном матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Милан» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Марко Гуида.

Счёт на 3-й минуте открыл Матиас Весино с передачи Лаутаро Мартинеса. В начале второго тайма преимущество «Интера» увеличил Стефан де Врей, замкнувший подачу в исполнении Маттео Политано. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Тьемуэ Бакайоко после навеса Хакана Чалханоглу. Вскоре Мартинес вновь увеличил отрыв в счёте, реализовав пенальти. На 71-й минуте Матео Мусаккьо сократил разницу до минимума, но большего «Милану» добиться не удалось.

«Интер», набрав 53 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (51) опустился на 4-е место.

Италия - Серия А. 28-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Милан
Милан
2 : 3
Интер М
Милан
0:1 – Весино Фалеро – 3, 0:2 – де Врей – 51, 1:2 – Бакайоко – 57, 1:3 – Мартинес – 67 (пен), 2:3 – Мусаккио – 71
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