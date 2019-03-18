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Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Футбол / Испания

«Барселона» одержала победу в матче 28-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Встреча, проходившая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В первом тайме в составе «Барселоны» дубль оформил форвард Лионель Месси. На 18-й минуте Месси открыл счёт классным ударом со штрафного, а в добавленное время первого тайма аргентинец забил после передачи Луиса Суареса. На 63-й минуте счёт до крупного довёл Суарес, отличившийся с передачи Жерара Пике. На 82-й минуте Лоренсо Морон отыграл один мяч, но уже через три минуты Месси поставил точку. В эпизоде с третьим голом аргентинца ему ассистировал Иван Ракитич.

«Барселона» набрала 66 очков, каталонцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. От находящегося на второй строчке «Атлетико» «Барселону» отделяют 10 очков. «Бетис» с 39 набранными очками находится на восьмой позиции.

Испания - Примера. 28-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Бетис
Севилья
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 – Месси – 18, 0:2 – Месси – 45+2, 0:3 – Суарес – 63, 1:3 – Морон – 82, 1:4 – Месси – 85
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