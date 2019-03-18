Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в Лиге 1

В матче 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Марсель» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Антони Готье.

Перед самым свистком на перерыв счёт открыл Килиан Мбаппе, которому ассистировал Анхель Ди Мария. В начале второго тайма счёт сравнял Валер Жермен с паса Лукаса Окампоса. На 55-й минуте «ПСЖ» вновь вышел вперёд, отличился Ди Мария с передачи Тило Керера. Окончательный счёт установил Ди Мария, оформивший дубль.

«ПСЖ», набрав 77 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отрыв парижского клуба от ближайшего преследователя составляет 20 очков. «Марсель» (47) остался на 4-м месте в таблице.