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Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в Лиге 1

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в Лиге 1
Футбол / Франция

В матче 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Марсель» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Антони Готье.

Перед самым свистком на перерыв счёт открыл Килиан Мбаппе, которому ассистировал Анхель Ди Мария. В начале второго тайма счёт сравнял Валер Жермен с паса Лукаса Окампоса. На 55-й минуте «ПСЖ» вновь вышел вперёд, отличился Ди Мария с передачи Тило Керера. Окончательный счёт установил Ди Мария, оформивший дубль.

«ПСЖ», набрав 77 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отрыв парижского клуба от ближайшего преследователя составляет 20 очков. «Марсель» (47) остался на 4-м месте в таблице.

Франция - Лига 1. 29-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
3 : 1
Марсель
Марсель
1:0 – Мбаппе – 45+2, 1:1 – Жермен – 46, 2:1 – Ди Мария – 55, 3:1 – Ди Мария – 66
Удаления: нет – Манданда, 62
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