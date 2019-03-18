Неназначенный пенальти и удар в штангу — в видеообзоре матча «Спартак» — «Зенит»

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».



Счёт на 13-й минуте открыл Денис Глушаков. Голевой передачей отметился Александр Ташаев. На 27-й минуте счёт сравнял Вильмар Барриос.



«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.



В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.

Видеообзор матча «Спартак» — «Зенит» можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в RuTube.