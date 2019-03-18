Балотелли играл с «ПСЖ» в майке Рэшфорда и хотел устроить провокацию

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли планировал устроить провокацию во время гостевого матча 29-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:3), сообщает Get French Football News со ссылкой на Canal+.



По информации источника, форвард марсельцев надел майку нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда под игровую форму и собирался показать её после своего забитого гола. Таким образом итальянский футболист хотел уколоть парижан, которые недавно вылетели из Лиги чемпионов после того, как пропустили гол от Рэшфорда со спорного пенальти.



Балотелли не смог осуществить свой план, поскольку ему не дали забить гол. На 62-й минуте он покинул поле, его заменил вратарь Йоанн Пеле. Перед этим основной голкипер «Марселя» Стив Манданда получил красную карточку.



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