Панов: «Зенит» был ближе к победе над «Спартаком», если бы забил Ригони

Экс-форвард сборной России и «Зенита» Александр Панов, ныне болеющий за «Спартак», поделился эмоциями от встречи петербургского клуба с красно-белыми в 20-м туре РПЛ (1:1).

«По голевым моментам игра равная была. Что у нас, что у «Зенита» были хорошие возможности забить. Но ближе, конечно, были к победе питерцы, если бы забил Ригони. У нас Мельгарехо должен был реализовывать хотя бы один из трёх своих моментов. Можно на многое сетовать. Но при равной игре ничья — закономерный итог. Не скажу, что ничья — в пользу «Зенита». Мы их немножко приостановили, но впереди ещё много туров, играть надо будет питерцам и с ЦСКА, и с «Краснодаром». Победа была бы благоприятным итогом матча с «Зенитом», но и ничья для нас — это нормально. Мы не смогли победить, в том числе и потому что не было Зе Луиша и Гулиева, которые могли бы усилить атакующий потенциал. Разошлись миром, очко взяли — нормально.

Пять команд, которые идут первыми, и разыграют между собой золото. Конечно, «Зенит» ближе, ведь они лидируют с отрывом и у них есть возможность оступиться. «Краснодар» оступился сегодня в игре с «Локомотивом», но «Зенит» не оторвался ни от кого на три очка, так что ничья с «Зенитом» — это хорошо. Все остались при своих, так получается. Я бы не забывал про ЦСКА. У «Спартака» через тур матч с «армейской» командой, он будет определяющим в плане дальнейших перспектив. В следующем туре никому нельзя терять очки, но сейчас уже понятно, что нервозная будет концовочка у чемпионата. Три ближайших тура будут самыми напряжёнными", — цитирует Панова «Спорт уик-энд».