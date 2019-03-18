Шедевральные голы Месси — в обзоре победы «Барселоны»

«Барселона» одержала победу в матче 28-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Встреча, проходившая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В первом тайме в составе «Барселоны» дубль оформил форвард Лионель Месси. На 18-й минуте он открыл счёт классным ударом со штрафного, а в добавленное время первого тайма забил после передачи Луиса Суареса. На 63-й минуте счёт до крупного довёл уже сам Суарес, отличившийся после передачи Жерара Пике. На 82-й минуте Лоренсо Морон отыграл один мяч, но уже через три минуты Месси поставил точку. В эпизоде с третьим голом аргентинца ему ассистировал Иван Ракитич.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Барселона» набрала 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. От находящегося на второй строчке «Атлетико» каталонцев отделяет 10 очков. «Бетис» (39) — на восьмом месте.