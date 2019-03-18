Три блестящих гола Хамеса — в видеообзоре матча «Бавария» — «Майнц»

В матче 26-го тура чемпионата Германии «Бавария» принимала «Майнц». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась победой со счётом 6:0.



Счёт уже на 3-й минуте открыл Роберт Левандовски, которому ассистировал Давид Алаба. На 33-й минуте преимущество мюнхенцев увеличил Хамес Родригес с паса Леона Горецки. Ещё через несколько минут счёт до крупного довёл Кингсли Коман с передачи Тьяго Алькантары. В начале второго тайма Хамес забил ещё два гола, оформив хет-трик. Голевыми передачами в этих эпизодах отметились Жером Боатенг и Томас Мюллер. Точку в матче поставил Альфонсо Дэвис.



Благодаря победе «Бавария», набрав 60 очков, вышла на первое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Майнц» (30) остался на 13-м месте.