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«Бенфика» разгромила «Морейренсе» и обошла «Порту» в таблице Примейры

«Бенфика» разгромила «Морейренсе» и обошла «Порту» в таблице Примейры
Футбол / Прочие турниры

В 26-м туре португальской Примейры «Морейренсе» принимал «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ» в городе Морейра-де-Конегуш и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Лиссабонская команда вышла вперёд в концовке первого тайма – на 37-й минуте отличился нападающий Жоау Секейра. На 43-й минуте преимущество «Бенфики» удвоил полузащитник Андреас Самарис. В начале второй половины матча, на 48-й минуте, хавбек гостей Рафаэл Силва довёл счёт до разгромного. Итоговый результат зафиксировал полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш, отметившийся на 83-й минуте.

«Бенфика», набрав 63 очка, обошла «Порту» и вышла на первое место в турнирной таблице Примейры. «Орлы» опережают «драконов» по дополнительным показателям.

Португалия - Примейра. 26-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
0 : 4
Бенфика
Лиссабон
0:1 – Секейра – 37, 0:2 – Самарис – 43, 0:3 – Силва – 48, 0:4 – Луиш – 83
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