«Бенфика» разгромила «Морейренсе» и обошла «Порту» в таблице Примейры

В 26-м туре португальской Примейры «Морейренсе» принимал «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ» в городе Морейра-де-Конегуш и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



Лиссабонская команда вышла вперёд в концовке первого тайма – на 37-й минуте отличился нападающий Жоау Секейра. На 43-й минуте преимущество «Бенфики» удвоил полузащитник Андреас Самарис. В начале второй половины матча, на 48-й минуте, хавбек гостей Рафаэл Силва довёл счёт до разгромного. Итоговый результат зафиксировал полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш, отметившийся на 83-й минуте.



«Бенфика», набрав 63 очка, обошла «Порту» и вышла на первое место в турнирной таблице Примейры. «Орлы» опережают «драконов» по дополнительным показателям.

Срочно начинайте следить за «Бенфикой». Есть важные причины Не только из-за победы 10:0 в чемпионате.