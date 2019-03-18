Веденеев: в обороне «Спартака» всё держится на одном игроке — это Джикия

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился эмоциями от встречи петербургского клуба со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ (1:1).



«Начну с того, что линия обороны «Зенита» куда более надёжна, чем у «Спартака». Жирков, Иванович, Ракицкий и, может быть, Смольников превосходят квартет защитников москвичей. Во втором тайме не раз складывалось впечатление, что если ещё немного надавить на оборону «Спартака», поменьше допускать ошибок в атаке в передачах, то придёт не только второй, но, не исключено, и третий гол.

Всё там, в обороне «Спартака», держится на одном игроке — это Джикия. Если новичок Айртон полезно играет, но пока не будем судить о нём, то Кутепов с Рассказовым действовали с такими позиционными ошибками и техническим браком, что им далеко ещё до уровня команды, которая хочет играть в Лиге чемпионов.

Удивительно, как «Зенит» не забил ещё пару мячей. Впрочем, как уже отмечалось, был и удар в штангу, когда повезло «Спартаку», и неназначенный пенальти за нарушение правил против Дзюбы. А когда Азмуна заменили, то, думаю, тренерский штаб «Спартака» с облегчением вздохнул.

Ничья устраивала «Зенит» и никак не годилась для «Спартака». При этом команда Семака могла забить ещё как минимум один гол. Поэтому эта ничья — в пользу «Зенита», который был ближе к победе. Но проблемы от этого не уходят", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».