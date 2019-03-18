Кечинов: «Спартак» наконец-то понял, что нужно привлекать своих воспитанников

Шестикратный чемпион страны в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от домашнего матча красно-белых с «Зенитом» (1:1) в 20-м туре РПЛ.

«В целом скорее игра ничейная. Что касается результата, то он на руку «Зениту». Есть определённый очковый гандикап. «Зенит» теперь может более спокойно себя чувствовать. Были моменты у «Спартака», но во втором тайме «Зенит» предпочтительнее выглядел. Если бы не промах Ригони, то всё могло иначе сложиться для хозяев поля — ведь там пара метров была до ворот.

«Спартак» наконец-то понял, что нужно привлекать своих воспитанников, чтобы они играли. А «Зениту» проще купить кого-то. У «Спартака» сейчас ставка на своих воспитанников. Они стараются, играют. Их несколько. У «Зенита», к сожалению, этого нет. Там легионеры хорошего уровня, либо россияне, уже поигравшие, с опытом, приобретённые для сиюминутного результата. У каждого свои задачи", — цитирует Кечинова «Спорт уик-энд».