Мойес рассказал, что Кроос был готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес рассказал, что полузащитник Тони Кроос мог перейти в стан красных, если бы его не уволили с поста наставника команды. Также специалист поведал о срыве сделки с Гаретом Бэйлом.

«Во время того сезона я провёл встречу с Тони Кроосом, и он дал своё согласие на переход в „Манчестер Юнайтед“, а не в „Реал“. Однако примерно в то время я лишился работы, и Тони в итоге выбрал другой вариант.

На последней стадии трансферного окна мы верили в свои шансы заполучить Гарета Бэйла. Мы надеялись отговорить его от перехода в «Реал», он уже наполовину согласовал сделку. Мы предложили ему больше денег, пытаясь переманить к себе", — цитирует Мойеса beIN Sports.