Игроки «Милана» устроили потасовку во время дерби, а затем публично извинились

Полузащитники «Милана» Лукас Билья и Франк Кессье устроили потасовку на скамейке запасных во время матча 28-го тура итальянской Серии А с «Интером» (2:3), сообщает Football Italia.



На 69-й минуте ивуариец был заменён и отправился на скамейку запасных, где находился аргентинец. После реплики Бильи в адрес одноклубника между ними завязалась перепалка, которая затем переросла в потасовку. Партнёрам полузащитников пришлось разнимать их.



После матча Билья и Кессье отправились в микст-зону, где выступили с публичными извинениями за своё поведение.



«Это произошло из-за накала в матче. Я расстроился после своей замены, потому что хотел помочь команде. Я выместил свою злобу на Лукасе, и это стало моей ошибкой. Приношу извинения, он старше меня, и я должен учиться у него», — заявил Кессье.



«Франк знает, что я сказал, и мы уже успели обсудить произошедшее. Мы все хотим побеждать, но такая стычка не то, чем стоит заниматься у всех на глазах. Возможно, стоило отложить свой разговор до ухода в раздевалку. Мне стыдно за эту ситуацию, и я приношу извинения тренеру и партнёрам. Такое больше не повторится», — добавил Билья.

Бешеное дерби выиграл «Интер». В этом матче было всё Красивые голы, ошибки, пенальти, удаление. И отменённое удаление.