Напавший на Глушакова фанат «Спартака» посетил матч с «Зенитом», несмотря на бан

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов посетил матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоялся накануне, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 1:1. Об этом фанат сообщил в своём «инстаграме».



Напомним, в конце ноября во время матча «Спартака» с «Рапидом» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы (1:2) Голунов выбежал на поле и вступил в перепалку с капитаном команды Денисом Глушаковым. Фаната затем отправили в СИЗО, после чего запретили ему посещать спортивные мероприятия в течение ближайших пяти лет.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.