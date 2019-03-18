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Гаттузо — о потасовке между Кессье и Бильей: «Милан» потерпел двойное поражение

Гаттузо — о потасовке между Кессье и Бильей: «Милан» потерпел двойное поражение
Футбол / Италия

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал потасовку между полузащитниками Франком Кессье и Лукасом Бильей на скамейке запасных во время матча 28-го тура итальянской Серии А с «Интером» (2:3).

«Больше всего в этом матче меня расстроил Кессье и то, что произошло между ним и Бильей на скамейке. Такие вещи противоречат моему видению футбола и командной этики. Футболисты должны уважать всех, с кем делят раздевалку. Как тренер, я должен следить за дисциплиной, и игроки знают, насколько много я этим занимаюсь.

Можно критиковать мои тактические решения, но я построил свою карьеру на уважении, командной работе и этике, борьбы за футболку. Это значит всё для меня, и именно поэтому для меня «Милан» потерпел двойное поражение. Я поговорю с игроками в ближайшее время», — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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