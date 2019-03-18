Мюллер: теперь мы с Хуммельсом и Боатенгом уделим больше времени своим жёнам

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва перестать вызывать его в национальную команду и двух его одноклубников – защитников Жерома Боатенга и Матса Хуммельса.



«Теперь мы с Хуммельсом и Боатенгом сможем больше времени уделять своим жёнам. Мы полностью сфокусируемся на клубном футболе – другого выбора нет. Мы по-прежнему стремимся к большим целям с «Баварией» и участвуем в захватывающей чемпионской гонке с «Боруссией».



Теперь нам остаётся стараться и показывать себя в каждом матче. Никто не знает, что произойдёт через год или два», — цитирует Мюллера Bayern & Germany в «Твиттере».



Напомним, Боатенг, Хуммельс и Мюллер являются чемпионами мира 2014 года в составе сборной Германии.