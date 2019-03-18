Зе Луиш: спасибо «Спартаку» и болельщикам за доверие

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш в своём «инстаграме» прокомментировал достижение отметки в 100 матчей за клуб.



«Я решил присоединиться к «Спартаку» 3,5 года назад, и клуб всегда был для меня приоритетом. Хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Спасибо клубу и болельщикам за доверие. Приключение продолжается. Вперёд, «Спартак», — говорится в сообщении Зе Луиша.



Напомним, матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» стал для 28-летнего форварда 100-м за «Спартак». За это время Зе Луиш записал на свой счёт 33 гола и 22 результативные передачи. Накануне, 17 марта, перед началом матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1) игроку торжественно вручили памятную футболку. При этом сам Зе Луиш встречу пропустил из-за дисквалификации.