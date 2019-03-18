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Швец: для «Ахмата» матч с «Уфой» был как финал

Швец: для «Ахмата» матч с «Уфой» был как финал
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец, забивший победный гол в ворота «Уфы», поделился впечатлениями о выездном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой грозненцев со счётом 1:0.

«Очень рад, что мы выиграли, а мне удалось забить мяч. Приятно, что мой гол оказался победным. Мы набрали очень важные три очка. Нам нужно продолжать работать и улучшать свою игру. Для нас это был как финал, для них матч был также важен, они находятся в нижней части таблицы. Поэтому было много борьбы и желания выиграть. Самое главное, что выиграли. Нужно постараться развить успех. Не важно, кто забивает, надо стараться набирать очки», — цитирует хавбека официальный сайт грозненской команды.

Гол Швеца принёс «Ахмату» победу в гостевом матче с «Уфой»
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