Швец: для «Ахмата» матч с «Уфой» был как финал

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец, забивший победный гол в ворота «Уфы», поделился впечатлениями о выездном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой грозненцев со счётом 1:0.

«Очень рад, что мы выиграли, а мне удалось забить мяч. Приятно, что мой гол оказался победным. Мы набрали очень важные три очка. Нам нужно продолжать работать и улучшать свою игру. Для нас это был как финал, для них матч был также важен, они находятся в нижней части таблицы. Поэтому было много борьбы и желания выиграть. Самое главное, что выиграли. Нужно постараться развить успех. Не важно, кто забивает, надо стараться набирать очки», — цитирует хавбека официальный сайт грозненской команды.