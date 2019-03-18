Черышев пропускает тренировку сборной и присоединится к команде сегодня вечером

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не принял участия в тренировке национальной команды, которая состоялась сегодня, 18 марта, на базе в Новогорске.



Как сообщает пресс-служба сборной в «Твиттере», 28-летний хавбек присоединится к партнёрам сегодня вечером.



Напомним, в настоящий момент национальная команда проводит подготовку к предстоящим матчам квалификации чемпионата Европы – 2020 с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.



С расписанием игр сборной России в квалификационном раунде Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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