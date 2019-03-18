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Кассано: Спаллетти отлично справляется с «Интером», у него есть яйца

Кассано: Спаллетти отлично справляется с «Интером», у него есть яйца
Футбол / Италия

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано, выступавший также за «Рому» и «Интер», высказал мнение, что миланский клуб не должен увольнять Лучано Спаллетти с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона. Также Кассано высказал мнение по поводу увольнения Эусебио Ди Франческо с должности наставника «Ромы».

«Я не согласен с теми, кто говорит, что Спаллетти следует заменить в конце сезона. Спаллетти — верный, честный и прямой человек. Он всегда отстаивает себя и у него есть яйца. Я думаю, что он отлично справляется с «Интером».

Увольнение „Ромы“ Ди Франческо было скандалом. Еще шесть месяцев назад он был для них богом, но теперь он и Мончи были уволены», — цитирует Кассано Football Italia.

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