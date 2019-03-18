Кудряшов пропустил тренировку сборной России, ему предоставлен отдых

Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы—2020 на своей базе в Новогорске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В настоящий момент национальная команда проводит тренировку. Участия в занятиях не принимает защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов, который прибыл в расположение сборной утром сегодня, 18 марта. Игроку был предоставлен отдых.



Сразу несколько футболистов, на днях сыгравшие в матчах Российской Премьер-Лиги, тренируются в зале. Среди них – участники встречи «Спартак» — «Зенит».



Во время перерыва на международные матчи сборная России сыграет с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.

Черышев пропускает тренировку сборной и присоединится к команде сегодня вечером