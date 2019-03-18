Мюллер: «Бавария» хотела нанести ответный удар Дортмунду

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу в домашнем матче 26-го тура Бундеслиги над «Майнцем» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

«Мы хотели непременно показать хорошую игру. Из-за результата в среду мы ставили перед собой максимальную задачу. Мы хотели использовать свои моменты и нанести ответный удар Дортмунду, который победил вчера вечером. Я рад, что мы так хорошо вошли в игру. Сегодня с самых первых минут мы оказывали давление на соперника. Приятно играть в такой разнообразный футбол. Мы хорошо использовали свободные зоны. Важно, что в последних трёх матчах мы добыли хорошую статистику забитых мячей. Сейчас наше положение в таблице значительно лучше по сравнению с тем, что было в первом круге», — цитирует Мюллера пресс-служба «Баварии».