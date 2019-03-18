Жена Икарди: мы близки к урегулированию разногласий с «Интером»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, рассказала о скором достижении договорённости с клубом относительно разногласий, возникших в последние месяцы.



«Мы близки к соглашению с клубом. Мауро восстанавливается после травмы колена и работает без выходных, чтобы набрать хорошую форму. Он вернётся на поле, когда будет готов к этому.



Я говорила с Мароттой, и он сказал, что между Икарди и остальными игроками «Интера» нет никаких проблем. Я слышала, как футболисты общались с прессой, и никто из них не сказал о Мауро ничего плохого. Проблема в том, что люди говорят о нас как об одном человеке, но это не так», — цитирует Нару Football Italia со ссылкой на Tiki Taka.



Икарди уже долгое время не может договориться с «Интером» об условиях нового контракта. В феврале клуб лишил его капитанской повязки, после чего аргентинец перестал выходить на поле. Игрок утверждает, что испытывает проблемы с коленом.

«Реал» связался с агентом Икарди, клуб готов перебить предложение «Наполи»