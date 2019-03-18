А. Егоров: пенальти в ворота «Краснодара» не следовало назначать, судья ошибся

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказал мнение по поводу пенальти, который был назначен в ворота «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом». Антон Миранчук реализовал одиннадцатиметровый, который был назначен за игру рукой Шарля Каборе.



«В ситуации с назначением пенальти в ворота «Краснодара» следовало продолжить игру и не назначать одиннадцатиметровый. Рука у игрока гостей была в естественном положении. Здесь не важно, попал мяч в руку напрямую или рикошетом от тела. Главный критерий – рука в естественном положении, расстояние до мяча было коротким. Арбитр ошибся, но природа его ошибки понятна: он был в хорошей позиции, видел, что удар шёл в створ ворот, что мяч попал в руку. Инстинктивно принял решение назначить пенальти. Хотя, повторюсь, делать это не следовало. Как и удалять игрока «Краснодара», само собой. К сожалению, такие ситуации случаются, арбитру надо принимать решение. Дал пенальти – недоволен «Краснодар». Не дал бы пенальти – «Локомотив», возможно, ещё сильнее был бы недоволен», — сказал Егоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря голу Ан. Миранчука с пенальти