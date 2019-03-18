А. Егоров: Жирков проявил агрессию — такое не должно оставаться без внимания

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизод в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1), когда защитник гостей Юрий Жирков ударил мячом в хавбека красно-белых Максима Глушенкова.



«По моменту с ударом Жиркова мячом в футболиста «Спартака» – такое не должно оставаться без внимания. Арбитру следовало оценить этот эпизод, и если там была агрессия, требовалось применить к Жиркову санкции. Если момент не был случайным, а Юрий осознанно использовал мяч как предмет, который кинул в соперника, то его нужно было наказывать. Без внимания это оставлять было никак нельзя», — сказал Егоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

«Спартак» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ