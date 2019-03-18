А. Егоров: общая оценка Москалёву за матч «Спартак» — «Зенит» отрицательная

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Владимира Москалёва на матче 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).



«Да, Владимир Москалев совершил ошибки, работая в первом круге на матче «Зенита» и «Спартака». Но, делая его назначение главным рефери на ответную встречу, мы думали, что человек, условно, соберётся, обозлится на себя и настроится.



У арбитра такая работа, он не должен отвлекаться на какие-то посторонние разговоры. Он раз отсудил эти команды, может ещё десяток раз их отсудить за карьеру. Не стоит на этом зацикливаться. Если он будет нервничать после каждого назначения, ни к чему хорошему это не приведёт.



Но, к сожалению, как и в первой игре, когда нужно было принять ключевое решение, Володя не справился. Если оценивать его ошибки, то общая оценка за работу на матче отрицательная. Но в то же время вы видели, что матч проходил в хорошей борьбе, он принял достаточное количество очень правильных решений. Есть что занести в плюс. Но, к сожалению, арбитра оценивают по итоговому результату. И здесь мы имеем минус», — сказал Егоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

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