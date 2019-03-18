РПЛ проверит, как напавший на Глушакова фанат попал на матч «Спартак» — «Зенит»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин прокомментировал новость о посещении матча 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:1) болельщиком красно-белых Мирославом Голуновым, ранее получившим запрет на посещение спортивных мероприятий.



«Честно говоря, не в курсе. Это предмет для разбирательств. Мы обязательно проверим, был ли он там и как он туда попал. Но скажу, что без идентификации личности сложно отследить человека, пришёл он на матч или нет», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, в конце ноября во время матча «Спартака» с «Рапидом» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы (1:2) Голунов выбежал на поле и вступил в перепалку с капитаном команды Денисом Глушаковым. Фаната затем отправили в СИЗО, после чего запретили ему посещать спортивные мероприятия в течение ближайших пяти лет.

Напавший на Глушакова фанат «Спартака» посетил матч с «Зенитом», несмотря на бан