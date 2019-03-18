Мейтин: вместе с полицией выявили на матче «Спартак» — «Зенит» 77 нарушителей

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин оценил уровень проведения матча 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:1).



«Спартак» – «Зенит» — один из самых сложных матчей в чемпионате. Вокруг него всегда большой ажиотаж. Мы провели с правоохранительными органами и клубами большую подготовительную работу, оценили все риски, продумали логистику. Нашли ту форму, которая позволила провести этот матч достаточно неплохо. Были какие-то нарушения правил поведения, но серьёзного ничего не было. Вспоминая предыдущие матчи, могу сказать, что эта игра была самой спокойной между этими командами за последнее время. Большое спасибо «Спартаку», который сделал много активностей для болельщиков. «Зенит» также сказал, что с точки зрения безопасности и приёма это был хороший матч.



Совместно с полицией мы выявили 77 человек, нарушивших правила поведения, – 57 болельщиков «Спартака» и 20 «Зенита». Протоколы составлены, часть из них может быть отправлена в суд. Нарушения различные: пронос пиротехники, состояние алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков на стадионе», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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