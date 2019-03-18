А. Егоров: Кутепов фолил в ситуации с Дзюбой, это пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизод в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1), когда в штрафной красно-белых защитник столичной команды Илья Кутепов нарушил правила на нападающем петербургского клуба Артёме Дзюбе.



«Гол «Зенита» был отменён верно: Иванович фолил на защитнике, фол в атаке. Что касается момента с падением Дзюбы в штрафной «Спартака», то здесь надо было назначать одиннадцатиметровый удар. Кутепов фолил в той ситуации, это пенальти», — сказал Егоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.