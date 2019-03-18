УЕФА открыл дело в отношении Роналду за неприличный жест после игры с «Атлетико»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА в связи с поведением после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).



Как сообщает пресс-служба организации, в отношении португальского футболиста было открыто дисциплинарное дело. Итоги расследования будут оглашены 21 марта.



Напомним, Роналду после матча с «Атлетико» повторил жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который во время первой встречи после гола своей команды схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал аргентинского специалиста на € 20 тыс.

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