Черчесов: Дзюба — капитан на сегодняшний день, с вратарём пока не определились

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе своей команды в рамках подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы—2020 со сборной Бельгии.

«Команда должна была собраться сегодня, но, так как у нас есть возможность сделать это раньше, а РФС пошёл нам навстречу, мы одних собрали раньше, других позже. Здесь нет ничего непривычного. Хотелось бы иметь больше времени на подготовку к игре с Бельгией? Мы ничего не хотим, отталкиваемся от того, что есть. Самое главное – наша готовность и желание проявить свои лучшие качества. Многие приехали только вчера ночью, видел сегодня их пять минут – кто-то пошёл тренироваться в одну сторону, кто-то в другую. Сегодня у нас будет теория, собрание, медицина даст своё заключение, тогда будем знать о готовности команды.



Нестабильность Дзюбы и Смолова? Не вижу проблем у наших нападающих, хотелось бы, чтобы и вы на вещи смотрели чуть-чуть по-другому. Сейчас врачи скажут, кто в каком состоянии, от этого и будем отталкиваться в выборе нападающего. Кроме умения играть нужно уметь играть на том уровне, который нас ждёт, мы будем отталкиваться от этого.



Мы уже играли с Бельгией, сегодня посмотрим и нашу игру. Смотрели, как с ними играли швейцарцы, так что увидим их преимущества и проблемы. Разницы в играх в три или четыре защитника нет, счастье всё равно надо искать у чужих ворот. Надо понять, как нам будет удобнее и комфортнее против этого соперника. Задумки у нас есть.



Хорошим ли результатом будет ничья с Бельгией? Такими категориями мы не думаем, игра есть игра, после матча она подсказывает, что там могло быть и что было на самом деле. Что касается разного эмоционального состояния игроков, то проиграл до сбора у нас только Газинский. Из 26 человек один игрок, мы постараемся его погладить, пригладить и подготовить. Надеюсь, один процент из 99 не сыграет весомой роли, он в своё время капитанил, так что посмотрим на его состояние. Он уже семь или восемь игр подряд играет, так что надо понимать, что быть хорошим игроком и быть готовым игроком – разные вещи.

Ситуация с Погребняком? Я не знаю этой ситуации, Игорь (пресс-атташе сборной) мне ничего не дал почитать об этом, значит, мне это неинтересно.



Разница в атмосфере сегодня и вчера? Вчера было поменьше и другого калибра, внимание есть. Сегодня задача — стартовать в отборочном цикле. Есть 30 очков, это определённый мини-турнир, задачи, и как действовать — будут показывать игры.

Будет ли капитаном Дзюба? Да, он — капитан на сегодняшний день. С вратарём пока не определились, потому что надо посмотреть на их состояние, медицинские показатели. Ситуация подскажет, у нас ещё два дня, никто не знает, что может произойти. Вон Рома заснул здоровый, а проснулся с переломом, а во время игры ничего не почувствовал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.