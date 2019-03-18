Караваев: вызов в сборную России стал для меня приятной неожиданностью

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, как узнал о вызове в сборную России.



«Эмоции от вызова в сборную, конечно, положительные. Первыми меня поздравили родители, сам об этом не знал – у нас была игра, и на следующий день я просто спал. Пришло много новых сообщений, так что вызов в сборную стал для меня приятной неожиданностью. С Леонидом Викторовичем на тему сборной не общался, он просто поздравил меня, обычные слова. Березуцкий? То же самое, советов жёстче сыграть против Фернандеса или подружиться с Дзюбой не было.



Для меня это не первый вызов в сборную, в памяти с прошлого приезда на матч с «Динамо» остались положительные эмоции. Тогда был мой первый раз, это всегда необычно, а сейчас я чувствую себя увереннее, всё хорошо. Смущают ли меня слова Черчесова, что основными игроками на правом фланге являются Фернандес и Игнатьев? Раз он так сказал, то так оно и есть. Мне остаётся только работать.



Тренировка сегодня была такая же, как и вчера, многие ведь играли в воскресенье, поэтому сегодня восстанавливались. Сегодня моделировали выход из обороны, передачи, всё привычно. Обсуждали ли сборную Бельгии с ребятами? Пока нет, но главный тренер подскажет, как действовать. Нам останется только выслушать его, сделать выводы и вперёд», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Караваев: Слуцкий поздравил с вызовом в сборную России