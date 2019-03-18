Игроки «Зенита» возобновят тренировки 21 марта

Сегодня, 18 марта, футболисты «Зенита», получившие приглашения в национальные команды, начали подготовку к мартовским матчам.

Андрей Лунёв, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артём Дзюба присоединились к сборной России, которая проведёт два отборочных матча Евро-2020 против Бельгии (Брюссель, 21 марта) и Казахстана (Астана, 24 марта).



Кристиан Нобоа вызван в сборную Эквадора на товарищеские встречи с командами США (Орландо, 22 марта) и Гондураса (Нью-Джерси, 27 марта). Роберт Мак — в сборную Словакии на игры квалификации Евро-2020 против Венгрии (Трнава, 21 марта) и Уэльса (Кардифф, 24 марта). Вильмар Барриос — в сборную Колумбии на товарищеские встречи с Японией (Йокогама, 22 марта) и Южной Кореей (Сеул, 26 марта).



Футболисты, не вызванные в национальные сборные, соберутся на базе 21 марта. 23 марта сине-бело-голубые сыграют товарищеский матч с «Аустрией» на «Газпром Арене».