Радимов: Жирков в одном не прав — в лоб Глушенкову не попал

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в социальной сети прокомментировал эпизод матча 21-го тура между «Спартаком» и «Зенитом», который накануне состоялся в Москве.

Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Максимом Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака».

«Жаль в голову не попал — может научило бы чему-нибудь молодёжь. В чем не прав? В том, что тот наступил на Дриусси? Прав Юрок! В одном не прав — в лоб не попал», — написал Радимов в «твиттере».

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.



В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.