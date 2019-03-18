Командная: отказалась от гонорара в Z+, согласиться участвовать в шоу — ошибка

Журналистка и телеведущая Мария Командная в своём «твиттере» призналась, что жалеет о решении согласиться участвовать в шоу на онлайн-канале Z+, показанном перед матчем 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:1). В ходе шоу участники употребляли нецензурные выражения.



«Я отказалась от гонорара в Z+. Согласиться участвовать в этом шоу — моя ошибка. Это не близкий мне формат. Ребятам — удачи и чтобы у них когда-нибудь получилось что-то стоящее», — говорится в сообщении Командной.



Напомним, «Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили о запуске Z+ 14 марта. Президент сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб таким образом сможет привлечь к себе внимание современной молодёжи.



РПЛ — о шоу на онлайн-канале Z+: недопустимо показывать такое на ресурсах клуба