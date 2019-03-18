Рюдигер: то, как мы вышли на поле с «Эвертоном» после перерыва, неприемлемо

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился эмоциями от матча 31-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:2). Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

«То, как мы вышли на поле после перерыва, неприемлемо. Мы проиграли матч за 10 минут. Мы провели хороший первый тайм, мы могли забить один или два мяча, но не сделали этого. То, как мы подошли ко второму тайму, неприемлемо. Мы были пассивны, а если ты пассивен против любой команды в этой лиге, то это опасно.То же самое было в матче с «Вулверхэмптоном», в этот игровой отрезок мы уступили.



Впереди у нас восемь матчей, но мы не можем всё время говорить «следующая неделя, следующая неделя, следующая неделя». Мы действительно должны добиться большего, определённо, потому что мы не можем себе позволить проиграть эти матчи», — цитирует Рюдигера пресс-служба «Челси».