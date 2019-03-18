«Джентльмен года» стал лауреатом международной премии Фэйр-Плей

Премия «Джентльмен года» имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова, которую ежегодно проводит «Комсомольская правда», была награждена дипломом фэйр-плей Международного комитета за продвижение идеалов спортивного благородства, сообщает издание.



«Джентльмен года» должен быть отмечен за оригинальность идеи и за то упорство, с которым газета столько лет подряд организует церемонию. Благодаря многолетнему постоянству всё больше болельщиков приобщаются к идеалам спортивного благородства», — заявил президент комитета Йено Камути.



Напомним, в декабре прошлого года лауреатом премии «Джентльмен года» стал полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин. Хавбек стал восьмым футболистом красно-белых, удостоенным этой награды. Ранее лауреатами премии становились Фёдор Черенков, Андрей Тихонов (дважды), Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Дикань, Денис Глушаков, а также Артём Ребров.