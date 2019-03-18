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Хамес летом хочет вернуться в «Реал»

Хамес летом хочет вернуться в «Реал»
Футбол / Испания

Полузащитник Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за «Баварию», планирует вернуться в «Реал», который владеет правами на футболиста.

Как сообщает Marca, хавбек не хочет оставаться в Мюнхене и летом нынешнего года желает вернуться в мадридский клуб. Хамес намерен пообщаться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и главным тренером Зинедином Зиданом, с которым ранее у него не складывались отношения.

Родригес защищает цвета «Баварии» с лета 2017 года. По окончании этой кампании мюнхенцы могут воспользоваться опцией, чтобы выкупить хавбека у «сливочных» за фиксированную сумму, которая составляет € 42 млн. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник в 17 матчах забил 7 мячей и сделал 3 передачи.

«Бавария» планирует выкупить Хамеса у «Реала»
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