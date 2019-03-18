Отец Оспины: сын в отделении интенсивной терапии, он может пропустить две недели

Эрнан Оспина, отец вратаря «Наполи» Давида Оспины, рассказал о состоянии сына после потери сознания во время матча 28-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (4:2).



«У меня пока не было возможности поговорить с сыном, потому что он по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. Я знаю, что Давид в порядке, потому что там находится моя жена. Ему провели несколько обследований. Представители сборной Колумбии обращались к врачам, и им сказали, что он пропустит две недели.



Мы ждём, когда Давид проведёт нужное количество матчей, прежде чем «Наполи» выкупит его у «Арсенала». Он счастлив в этом клубе и хочет остаться. «Наполи» также даёт ему понять, что хочет видеть его в команде. Мы очень рады этому, поскольку дети Давида тоже счастливы жить в Неаполе», — цитирует отца футболиста Football Italia со сссылкой на Radio CRC.

Вратаря «Наполи» увезли в больницу прямо с игры. Как он? Пока не выписали.