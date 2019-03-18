Бразильский нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес получил украинское гражданство

Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко. Таким образом, форвард сможет выступать за сборную Украины, которая в ближайшие дни проведёт матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с национальными командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

31-летний Мораес перебрался на Украину в 2012 году, перейдя в донецкий «Металлург» из софийского ЦСКА. Через три года он перешёл в киевское «Динамо», а прошлым летом перебрался в «Шахтёр».

В нынешнем сезоне Мораес принял участие в 21 матче чемпионата Украины, в которых забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.