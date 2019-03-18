Гордюшенко перенёс операцию на плече

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко перенёс хирургическое вмешательство на плече. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Операция была сделана в одной из московских клиник. В ближайшие недели хавбек будет восстанавливаться под наблюдением «армейских» врачей. Сроки возвращения игрока в строй не разглашаются.

21-летний Гордюшенко является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, проведя на поле в сумме 24 минуте, за которые не отметился результативными действиями.

В январе Гордюшенко перешёл в «Тюмень» на правах аренды, провёл два матча в Футбольной национальной лиге.

Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2020 года.