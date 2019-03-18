Матич: «Манчестер Юнайтед» должен попасть в топ-4 АПЛ, нас ждут 8 финалов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о настрое команды после двух поражений подряд.



«Мы проанализируем произошедшее, чтобы увидеть, где мы допустили ошибки. Посмотрим, что можно улучшить. Я уверен, что Сульшер исправит ситуацию и мы будем выглядеть лучше. Я хочу, чтобы Уле остался. Он отличный тренер, очень позитивный.



После перерыва посмотрим, что будет. Первый матч после перерыва всегда непростой, особенно для команды, многие игроки который разъезжаются по сборным. Почти все в „Манчестер Юнайтед“ уезжают.



Мы должны приложить все усилия, чтобы попасть в первую четвёрку АПЛ. Мы не можем позволить себе быть ниже. „Челси“, „Арсенал“ и „Тоттенхэм Хотспур“ сделают всё возможное, чтобы быть в топ-4. Это знают все. Два месяца назад мы проигрывали „Челси“ 11 очков, а сейчас наша позиция значительно улучшилась. Нам предстоит сыграть в восьми финалах», — приводит слова Матича официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Бекхэм: то, что делает Сульшер в «Манчестер Юнайтед», вызывает гордость