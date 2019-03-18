Блогер Варламов: не смотрел эфир Z+. Я заранее записал ролик и отправил его

Известный б​логер и общественный деятель Илья Варламов прокомментировал своё участие в шоу на онлайн-канале Z+, которое было показано перед матчем 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:1). В ходе шоу участники употребляли нецензурные выражения.

«Я не смотрел эфир. Я заранее записал ролик и отправил его. Меня там вызволили на две минуты буквально. Я в поезде был. Я ничего не видел, не следил и не знаю, что было. Видел, что пишут в соцсетях, но делать вывод из того, что там пишут, не очень правильно. Подожду, когда выложат эфир, и посмотрю», — приводит слова Варламова сайт телеканала «360».

Напомним, что в шоу также принимали участие музыкант Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев. Ведущей шоу была Мария Командная.