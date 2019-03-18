Морозов: Шунин на правах капитана спросил с команды после поражения

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1).



«На первых минутах второго тайма пропустили контратаку, хотя договаривались не допускать их. Думаю, что большими силами ушли вперёд и сзади плохо друг друга подстраховали. Соперник выбежал, воспользовался свободной зоной и забил.



Эмоции должны присутствовать после таких игр, тем более много сил отдали. Шунин на правах капитана спросил с команды — думаю, это правильно. Никакого уныния мы не допустим. Впереди важные игры, будем исправлять турнирную ситуацию», — сказал Морозов в интервью клубной пресс-службе «Динамо».

«Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на сегодня является петербургский «Зенит».