Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Морозов: Шунин на правах капитана спросил с команды после поражения

Морозов: Шунин на правах капитана спросил с команды после поражения
Футбол / РПЛ

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1).

«На первых минутах второго тайма пропустили контратаку, хотя договаривались не допускать их. Думаю, что большими силами ушли вперёд и сзади плохо друг друга подстраховали. Соперник выбежал, воспользовался свободной зоной и забил.

Эмоции должны присутствовать после таких игр, тем более много сил отдали. Шунин на правах капитана спросил с команды — думаю, это правильно. Никакого уныния мы не допустим. Впереди важные игры, будем исправлять турнирную ситуацию», — сказал Морозов в интервью клубной пресс-службе «Динамо».

«Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на сегодня является петербургский «Зенит».

Марков — о матче с «Оренбургом»: наверное, надо в церковь сходить
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент