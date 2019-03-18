Источник: «Тоттенхэм» оценивает Эриксена в € 233 млн

«Тоттенхэм Хотспур» может продать датского полузащитника Кристиана Эриксена в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, лондонский клуб хочет получить за футболиста не менее € 233 млн. При этом его контракт с клубом истекает летом 2020 года. Сам игрок хочет перейти в «Реал», но также им интересуется «Барселона». Ранее хавбек отклонил три предложения клуба о продлении контракта.

27-летний Эриксен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В нынешнем сезоне датчанин принял участие в 27 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился девятью результативными передачами.